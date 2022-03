Il Futsal Pescara riparte da un pareggio: 1 a 1 contro il Real San Giuseppe

Punto meritato e prezioso per il Futsal Pescara a Nocera contro il Real San Giuseppe: Salas fa scappare avanti i campani a 4’ dalla fine, Eric firma il pari a 2’ e mezzo dalla sirena. Finisce 1 a 1 ed è un pari che serve a confermare i biancazzurri al settimo posto, a +3 dalla nona in classifica, e a ripartire a pochi giorni dalla Final Eight.

La partita

Un primo tempo non spettacolare, che sembra più una partita a scacchi. Poche emozioni, il Real senza Patias è un po’ spuntato, ma Palusci ha lo stesso problema di Tarantino, non potendo contare da settimane su Gui.

Il coach biancazzurro, però, ha trovato in casa una nuova freccia da scagliare contro gli avversari: è il 2002 Yari Onnembo, abruzzese doc e bomber dell’Under 19. Proprio il giovane pivot scuote la traversa della porta di Motnefalcone a pochi secondi dalla pausa. La palla sbatte sulla parte bassa, rimbalza sulla linea e torna in campo, negando al 20enne di Avezzano la gioia del meritato primo gol in serie A.

Il secondo tempo con il passare dei minuti s’infiamma. Soprattutto nella metà campo pescarese, con il Real che spinge. Mammarella fenomeno, come sempre, su Salas al limite dell’area. Il numero uno stratosferico di nuovo su Salas, che ci prova anche sul tap in ma trova Maltauro sulla linea a respingere.

Il Cholo è on fire e con il passare dei minuti diventa l’incubo di Mammarella. E’ lui a sbloccare il match a 4’ dalla sirena finale. Ma Palusci non trema, riorganizza la truppa e manda in scena l’ennesima rimonta stagionale: la firma Eric a 2’ e mezzo dalla fine. E’ un punto che vale. Ora testa alla Final Eight.

Il tabellino

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Ercolessi, Joselito, Crema, Salas, Quagliero, Duarte, Petrov, Bocca, Napolitano, Varriale, Micheletto, Montefalcone, Lepre. All. Tarantino



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Murilo, Coco Wellington, Eric, Andrè, Diodati, Maltauro, Misael, Morgado, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci



MARCATORI: nel s.t. 16’ Salas (RSG), 17’24’’ Eric (P).



AMMONITI: Crema (RSG), Onnembo (P), Petrov (RSG), Misael (P).



ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Alessandro Ribaudo (Roma 2) CRONO: Antonio Marino (Agropoli)