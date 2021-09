Il Futsal Pescara 1997 di Palusci prende forma: ecco il roster e lo staff

Iniziata la preparazione al Palarigopiano in vista della prossima stagione in serie A. Sabato pomeriggio il primo test precampionato. "Sono molto contento di poter allenare questo gruppo"

Ha iniziato a sudare e cementarsi al Palarigopiano il neonato Futsal Pescara 1997. La squadra biancazzurra, affidata a Saverio Palusci, ha accolto i nuovi arrivi, Villalva e Maltauro, e ha intrapreso la preparazione sul parquet tra prevenzione, lavoro fisico e prime direttive tecniche. A stretto contatto con i membri dello staff, Palusci vuole arrivare con un blocco collaudato e affiatato al debutto in campionato, fissato per sabato 9 ottobre in casa contro il Lido di Ostia. Sabato pomeriggio (inizio alle 16), il coach farà le prime prove stagionale in un triangolare amichevole contro i fratellini dell’Academy di Luca Di Eugenio e gli amici del Pomezia, ambiziosa formazione di serie B.

“Sono molto contento di poter allenare questo gruppo. Una squadra nata dall’unione delle forze delle due precedenti realtà, ma non dal caso: sono i giocatori che ho voluto e che reputo eccellenti e più funzionali di tutti all’idea di futsal che ho in mente. Credo che questa squadra, sulla carta, sia molto forte, ma non ci poniamo obiettivi. Adesso è fondamentale lavorare bene, spingere al massimo e stare compatti in vista della stagione. Sono molto soddisfatto anche dello staff che mi è stato messo a disposizione: professionisti e persone che amano questo sport, che saranno preziose nel nostro cammino e con cui condividerò ogni passo. Dove potremo arrivare ce lo dirà il campo”, le parole dell’allenatore pescarese.

Sabato 18 settembre secondo test: triangolare ad Ascoli per il Memorial Bellini contro Damiani&Gatti Ascoli e Porto San Giorgio, formazioni di A2. Il 25 settembre altro torneo a Torremaggiore, contro la formazione locale di B e il CMB Matera di Nitti, primo assaggio di campionato.

Il roster del Futsal Pescara 1997

Portieri: Mammarella, Mazzocchetti, Giuliani (2004);

Centrali: Murilo Ferreira, Dudu Morgado;

Laterali: Coco Wellington, Coco Schmitt, Misael, Andrè Ferreira, Villalva, Ferraioli, Neretti (2003);

Pivot: Gui, Maltauro, Onnembo (2002).

Staff: Saverio Palusci (allenatore); Paolo Aiello (vice allenatore e preparatore atletico); Roberto Rotili (team manager); Maurizio D’Amario e Gaetano Damiani (fisioterapisti); Nicola Iannacone (medico sociale); Giampiero Sessa (magazzino e logistica); Dino Berardi (dirigente accompagnatore).