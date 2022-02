Futsal Pescara 1997, beffa nel finale a Roma contro l'Olimpus: 3-4

Un ottimo primo tempo, una ripresa emozionante e giocata sempre a testa alta. Ma al Futsal Pescara non basta per tornare a casa con un risultato positivo da Roma. Vince l’Olimpus 4 a 3, trovando il gol decisivo a 3’ dalla sirena finale.

La squadra di Palusci non si arrende e insiste giocando con il portiere di movimento fino alla fine, ma non riesce a portare via punti dal PalaOlgiata. Un peccato, dopo l’1-2 dei primi 20’ firmato da Coco Wellington e Eric e considerando le due autoreti della ripresa che hanno permesso ai padroni di casa di ribaltare il punteggio. Il pari di Coco a metà secondo tempo non è stato sufficiente per continuare a muovere la classifica. Il poker di Caio nel finale è una beffa per i biancazzurri.

Un pareggio nelle ultime tre giornate è il bottino pescarese: sabato prossimo al Palarigopiano per la prima volta in questo 2022, contro la Sandro Abate (ore 18:30), Mammarella e compagni cercano una vittoria pesante per restare saldamente dentro la griglia play-off.

Il tabellino

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Marcelinho, Grippi, Dimas, Achilli, Bagatini, Mateus, Di Eugenio, Rafinha, Schininà, Caio Junior, Giammarile, Tondi. All. D'Orto



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Murilo, Andrè, Misael, Morgado, Diodati, Fracassi, Maltauro, Coco Wellington, Eric, Coco Schmitt, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci



MARCATORI: 0'35'' p.t. Coco Wellington (P), 5'52'' Eric (P), 17'16'' Marcelinho (O); 3'55'' s.t. aut. Eric (O), 6'35'' aut. Misael (O), 11'46'' Coco Wellington (P), 16'23'' Caio Junior (O)



AMMONITI: Bagatini (O), Maltauro (P), Misael (P), Caio Junior (O), Dimas (O)



ARBITRI: Salvatore Minichini (Ercolano), Emilio Romano (Nola) CRONO: Simone Micciulla (Roma 2)