Il Futsal Pescara ritrova "miss scudetto" Ludovica Coppari

Quanto ci era mancata Ludovica Coppari. Parecchio, di sicuro. E il Pescara era mancato a lei, tanto che - alla prima occasione utile -miss Scudetto (ben 4 già vinti in carriera) ha siglato un gol pesante in una partita dalle mille emozioni e terminata 3-3 in casa del Bitonto.

“Non prendevo parte ad una partita ufficiale dalla Supercoppa e anche lì non ero al meglio della condizione, a causa della lesione alla pianta del piede subita alla Futsal WEC contro il Benfica. Il gol è arrivato e sono contenta così anche se non è stato mai una mia priorità, ma quello che mi rende davvero felice è essere tornata a giocare dopo un mese e mezzo, in un PalaPansini che mi ha ricordato tanto il PalaDiVittorio per l’immenso calore: poco importava se il tifo non fosse per noi, una cornice del genere ti carica a prescindere”.

Buonissima prestazione delle biancazzurre, con un solo rammarico: non aver portato a casa il bottino pieno, dopo l’1-3 dell’intervallo.

“Probabilmente è mancata un po’ di maturità nella gestione, perché sopra di due, non puoi pareggiare o addirittura rischiare di perdere. Col portiere di movimento abbiamo sofferto un po’ troppo, ma il problema non è stato tanto in quei 6’ finali quanto nelle occasioni create e non sfruttate: avremmo dovuto chiuderla prima, invece abbiamo trovato difficoltà sotto porta”.

Un po’ il problema che aveva reso complicata la trasferta in casa Padova. “Anche quella – conferma Coppari – è stata una gara ben diversa da quello che la carta avrebbe potuto dire e questo ci metterà in guardia: in Veneto non siamo state noi, eravamo bel lontane dal reale valore del Pescara, ma adesso veniamo da due pareggi e abbiamo assolutamente bisogno di tornare a vincere”.

Solo prestazioni da big, in vista della Final Eight di aprile.

“Se la Supercoppa è una gara secca ad inizio stagione e lo Scudetto arriva da un percorso lungo, la Coppa Italia ha un fascino tutto suo dato dal fatto che è tutto concentrato in tre giorni. Fino ad oggi non l’ho mai vista, ma conquistarla con questa maglia sarebbe un sogno che si realizza”.