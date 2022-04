Futsal Pescara 1997, domani a Catania punti pesanti per entrare nei play-off

Il treno dei play-off corre veloce e si avvicina all’ultima stazione. Il Futsal Pescara non vuole cedere il proprio posto a nessuna delle sue rivali, ma per farlo deve fare punti anche nella difficile trasferta di domani pomeriggio a Catania, contro una Meta che rischia di ritrovarsi dalla finale scudetto dell’anno scorso ai play-out, in caso di sconfitta contro i biancazzurri (e di vittoria della Came Dosson). Chi sbaglia rischia grosso, ma la squadra di Palusci non ha paura di provarci e di spremersi fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo.

Il coach ha anche una freccia in più nel suo arco da qualche tempo: è Yari Onnembo, 20 anni, pivot e capitano dell’Under 19, ormai una certezza anche in serie A. Il primo gol tra i grandi, segnato contro il Ciampino Aniene, gli ha fatto vivere una settimana in vetrina.

“E’ stata una settimana importante, bella – ha raccontato il giovane abruzzese di Avezzno, studente universitario – . Abbiamo raggiunto un risultato importante, un pareggio utile, anche se puntavamo a fare decisamente meglio. Se fosse arrivata una vittoria sarei stato davvero felicissimo, visto che finalmente è arrivato il primo gol in serie A”.

Dopo aver segnato, il Palarigopiano è esploso di gioia e la squadra lo ha sommerso in un abbraccio che ha emozionato tutti. “Sono contento – prosegue Onnembo, arrivato all’Acqua&Sapone ai tempi dell’Under 17 – non tanto per il gol, ma per come si sono comportati con me tutti i compagni. Mi hanno fatto capire che sono diventato parte del gruppo e questo mi ha fatto davvero piacere”.

Dopo il gol, una serata di festa e poi di nuovo a testa bassa in mezzo ai compagni, pensando solo al Catania: “Sì, ho staccato la spina subito. Dopo il gol, ho festeggiato, ma poi ho iniziato a pensare esclusivamente alla partita di Catania perché dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere. Sono in palio punti pesanti in chiave play-off”.

E’ Palusci il suo riferimento: lo pungola, lo aiuta, lo richiama. E soprattutto lo manda in campo, da mesi. “Il mister? Mi ha fatto i complimenti per la partita, e mi ha fatto piacere naturalmente. Sono convinto che piano piano, con il lavoro e l’aiuto di tutti, potrò fare sempre meglio. Non solo io, ma anche la squadra farà meglio”.

Meta Catania - Futsal Pescara 1997: dove vedere la partita in streaming

Meta Catania - Futsal Pescara 1997 in programma domani, sabato 30 aprile, alle 16, sarà trasmessa in diretta streaming su www.futsaltv.it. Arbitrano Pisani di Aprilia, Andolfo di Ercolano, crono Amato di Ragusa.