Futsal Pescara, il mercato guarda anche al futuro: preso un talento del 2003

Il mercato del Futsal Pescara 1997 non guarda solo al presente, ma pensa già al futuro. Il roster che sta nascendo per Frane Despotovic sarà giovane, affamato e combattivo, come da espressa richiesta del coach di Spalato.

La società investe anche a lungo termine e porta a casa un giovane del 2003 che si è già messo in mostra in serie A: Simone Fatiguso, prelevato a titolo definitivo dal CMB Matera. Il talentino lucano arriva grazie alla società del CMB Matera, in particolare al presidente Rocco Auletta e al dg Angelo Pascale, che hanno permesso la buona riuscita del trasferimento di Fatiguso in riva all’Adriatico.

“Io sono un laterale mancino, come molti sono passato dal calcio a 11 al calcio a 5 e penso sia stata la scelta migliore della mia vita – si racconta Fatiguso – . Dai primi allenamenti sui campi in erba ho subito capito che era questo lo sport che avrei voluto intraprendere in modo serio. Ho cominciato in una squadra vicino casa, in C1 per poi passare alla serie B. Dopo il Covid, non avrei mai pensato di ricevere la chiamata dal CMB e di essere aggregato alla prima squadra: grazie alla fiducia di mister Nitti sono riuscito a dimostrare il mio valore e, in solo un anno, le soddisfazioni sono state tante: dall' esordio in serie A alla convocazione in Nazionale Under 19”.

A Pescara per convincere Despotovic a consacrarlo nella massima serie in un roster con tanti mostri sacri, come Murilo e Coco Wellington. “Il mio obiettivo è continuare a crescere come giocatore e come atleta, penso che il Pescara sia un club con dei nomi importanti, come Mammarella, Murilo e Coco, che mi darà la possibilità di fare il salto per diventare un professionista in ogni ambito di questo sport. Sarà la prima vera sfida della mia vita, lontano da casa e con tanti obiettivi da realizzare”, aggiunge Fatiguso, passato dal Real Team Matera al CMB un anno fa.