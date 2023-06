Il Futsal Pescara dice addio alla sua storica bandiera: Murilo passa al Pomezia

Dopo 15 anni di fedele militanza tra Acqua&Sapone e Futsal Pescara, Murilo Ferreira saluta il futsal abruzzese: da oggi è un giocatore della Fortitudo Pomezia, formazione laziale al suo secondo anno di serie A. Murilo era arrivato a Città Sant'Angelo non ancora maggiorenne, con la squadra della famiglia Barbarossa in serie A2. Ha debuttato nella stagione successiva in serie A e da lì ha iniziato un'ascesa inarrestabile fino ad alzare al cielo 7 trofei da capitano e a vincere anche un Europeo con l'Italia nel 2014.

Centrale difensivo classe 1989, nato a San Paolo ma naturalizzato italiano tanto da laurearsi campione d’Europa in maglia azzurra nel 2014, Murilo ha legato le sue fortune a quelle dell’Acqua & Sapone prima e del Futsal Pescara poi. Ha vinto uno scudetto, tre Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, una Winter Cup, un campionato di Serie A2 ed uno di Serie B. Oltre al già citato titolo Europeo con l’Italia di Menichelli.

"Nel dargli il più caloroso benvenuto a Pomezia, il Presidente Alessio Bizzaglia a nome di tutta la Fortitudo augura a Murilo una stagione ricca di successi sia personali che di squadra, per il comune raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati dalla società", recita la nota ufficiale della società laziale.