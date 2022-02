Futsal Pescara travolgente a Manfredonia: 2-7 e qualificazione alle Final Eight

Sette gol in venti minuti per chiudere la pratica qualificazione in Final Eight e inaugurare il 2022. Il Futsal Pescara – che ha salutato nei giorni scorsi l’argentino Villalva, tornato in patria, e oggi era privo di Morgado – a Manfredonia non spreca l’occasione e a fine primo tempo va al riposo sullo 0-7, con la vittoria praticamente già in tasca e il posto in Coppa Italia incorniciato in bacheca. I pugliesi sono sorpresi dalla “garra” dei biancazzurri, subito affamati e in pressione alta sui portatori di palla locali. Andrè apre la festa del gol dopo 5’. Da lì in poi, non c’è storia sul parquet garganico. In campo ci sono solo i pescaresi, che continuano a sferrare colpi con un Misael scatenato, che al riposo ha già segnato una tripletta d’autore che lo porta, con 13 gol in 15 partite, nella top ten dei goleador della serie A, accanto al compagno di squadra Gui, a cui basta una firma sul tabellino per salire a quota 13.

La partita nella ripresa non ha storia: il Manfredonia con orgoglio si prende la scena e approfitta per accorciare subito con Caruso. Poi la difesa di Palusci regge senza grandi problemi. Anche dopo la firma d’autore del leggendario Adriano Foglia, che al 12’ segna l’ultimo gol del match nella giornata in cui ritrova da avversario l’ex compagno di squadra Mammarella.

Biancazzurri alle Final Eight 2022. Quinti alla fine dell’andata con 25 punti, frutto di 8 vittorie e un pareggio (sei le sconfitte).

Il tabellino

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Moretti, Leandrinho, Caputo, Caruso, Sacon, Pesante, Cutrignelli, Raguso, Crocco, Boaventura, Baranauskas, Foglia, Soloperto, Lupinella. All. Monsignori.



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Murilo, Gui, Coco Schmitt, Misael, Diodati, Fracassi, Maltauro, Coco Eric, Andrè, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci.



MARCATORI: 4'58'' p.t. Andrè (P), 7'52'' aut. Sacon (P), 9'15'' e 9'43'' Misael (P), 12'42'' Eric (P), 17'42'' Gui (P), 18'35'' t.l. Misael (P), 2'26'' s.t. Caruso (M), 12'05'' Foglia (M).



AMMONITI: Murilo (P), Caputo (M).



ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Daniele Intoppa (Roma 2) CRONO: Nicola Acquafredda (Molfetta)