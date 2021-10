Il Futsal Pescara 1997 si rialza nel posticipo: vittoria pesante per Palusci

Una sfuriata di tre minuti vale una vittoria pesantissima: il Futsal Pescara piega la L84 con un 3 a 2 costruito in avvio di partita e poi difeso con testa, gambe e cuore.

Il Toro scatenato Gui, un ispirato Misael, la direzione impeccabile di Coco Wellington e l’esperienza senza tempo di Morgado. La squadra di Palusci mette la partita in discesa, poi tiene botta quando i piemontesi (privi di Jonas) conquistano metri e fiducia, anche grazie alla volèe di sinistro di Cabeca, che riapre la partita.

Nella ripresa, i biancazzurri stringono i denti quando la fatica si fa sentire e la gambe non sono più brillanti. Manca Murilo, Villalva non è al top, André Ferreira arriva da una settimana di acciacchi. Ma tutti vogliono vincerla e nessuno si tira indietro. Fino al 40’ Alan accorcia prima dell’ultimo quarto e i neroverdi ci credono. Mammarella abbassa la saracinesca e dice che non ce n’è a Salsomaggiore.

Tre punti per migliorare una classifica che stava diventando deficitaria, in attesa di recuperare tutti e giocare al massimo la prossima sfida casalinga, al Palarigopiano, contro il Polistena.