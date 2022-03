Futsal Pescara, crollo in casa della L84: 6-1

Non riesce a rialzarsi dal ko di Coppa, anzi crolla sotto i colpi della L84 (6-1), che riapre la sua sfida verso la salvezza diretta. La neopromossa torinese non lascia scampo ai biancazzurri, partiti male e sotto dopo un minuto. Il posto nei play-off per ora non è in discussione, ma bisogna tornare a vincere per evitare l’assalto delle concorrenti.

Un primo tempo da incubo condanna il Futsal Pescara ad un’altra sconfitta. Dopo quella di Coppa Italia, anche nel recupero di campionato. Sul campo dei torinesi della L84, la squadra di Palusci subisce quattro gol nei primi 20’, perdendo anche Murilo (espulso per aver “parato” un tiro in porta degli avversari, salterà la partita casalinga di sabato pomeriggio contro il Petrarca Padova), e non riesce a raddrizzare la serata giocando l’intera ripresa con il portiere di movimento.

Le scorie del doloroso ko in Final Eight e le fatiche della lunga trasferta in Piemonte diventano un mix letale per i biancazzurri, che mancano di nuovo l’approccio andando sotto dopo un minuto e condizionando da subito la gara. Il parziale si chiude con il poker locale, ma anche con molte parate di Mammarella che evitano un passivo peggiore.

Nella ripresa, si gioca a senso unico: Pescara con il cinque contro quattro, L84 bassa a protezione della porta e pronta a bucare gli ospiti senza il portiere tra i pali. La difesa biancazzurra, però, dorme in occasione del 5 a 0 firmato da Edu Dias che può calciare in porta nonostante sia circondato da maglie pescaresi.

Sull’orlo del baratro, il Pescara riesce finalmente a bucare la porta neroverde: Andrè Ferreira accorcia sull’1-5 a 11’ dalla sirena finale. Solo un’illusione. Nel finale Josiko firma il sesto gol piemontese. La L84 fa passerella finale lanciando in serie A i suoi under 19. Musi lunghi e delusione in casa biancazzurra. Ora bisogna raccogliere le energie per la sfida di sabato, difficile, contro il Petrarca.

L84-FUTSAL PESCARA 6-1 (4-0 p.t.)

L84: Pedro Henrique, Tuli, Miani, Dias, Cabeça, Podda, Pepè, Iovino, Novo, Lucas, Josiko, Turello, Alan, Luberto. All. De Lima.



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Murilo, Gui, Coco Schmitt, Morgado, Diodati, Cappello, Maltauro, Coco Wellington, Eric, Andrè, Onnembo, Cilli, Mazzocchetti. All. Palusci.



MARCATORI: 1'11'' p.t. Cabeça (L84), 8'04'' Miani (L84), 14'31'' Tuli (L84), 15'06'' rig. Cabeça (L84); 7’46’’ s.t. Edu Dias (L84), 8’31’’ Andrè (P), 17’34’’ Josiko (L84).



AMMONITI: Eric (P), Josiko (L84).

ESPULSI: al 15'05'' del p.t. Murilo (P).



ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Daniele Intoppa (Roma 2) CRONO: Chiara Perona (Biella).