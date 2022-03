Futsal Pescara in Final Eight di Coppa Italia: due squadre, un sogno in comune

Due squadre, un unico grande sogno in comune. Il Futsal Pescara 1997 è l’unico club del panorama nazionale a portare alle Final Eight di Coppa Italia 2022, a Salsomaggiore, due formazioni: la squadra di serie A e la formazione Under 19.

Serie A

Si comincerà domani pomeriggio (ore 16, diretta su www.futsaltv.it) con la sfida dei ragazzi di Saverio Palusci contro il Cmb Matera del capitano pescarese doc Paolo Cesaroni. Un quarto di finale equilibrato, che promette spettacolo. Tra i biancazzurri e la squadra lucana guidata dal napoletano Nitti in classifica il divario è sottilissimo: 33 punti per Matera (una partita in meno), 30 per Pescara (che deve recuperare ben tre partite), 66 gol fatti dai lucani, 69 dai biancazzurri, 61 quelli subiti contro i 56 di Mammarella e compagni. Il bomber del Cmb è proprio capitan Cesaroni (14 reti), quello pescarese è Gui (13), che però non gioca da diverse settimane e sarà pronto proprio per la kermesse dell’Emilia Romagna Arena. “Ci aspetta un impegno davvero difficile, perché il Cmb da qualche anno vuole entrare nel giro delle grandi del futsal italiano. Noi però non dobbiamo farci scappare l’occasione di arrivare in semifinale contro una tra Pesaro e Aniene”, le parole di capitan Mammarella, che anticipano la strada in caso di semifinale: i biancazzurri, se si qualificassero, troverebbero una tra Ciampino Aniene e Italservice Pesaro, sabato sera alle 21 in diretta su Sky Sport.

I convocati: portieri 1 Mammarella Stefano, 17 Mazzocchetti Piero, 12 Giuliani Tommaso; giocatori di movimento: 3 Cappello Mattia, 10 Coco Wellington, 16 Andrè, 2 Diodati Gabriele, 8 Murilo Ferreira, 11 Gui, 20 Misael, 9 Maltauro Alexandre, 13 Eric Da Silva, 40 Dudu Morgado, 99 Onnembo Yari, 18 Coco Schmitt. Allenatore: Palusci Saverio. Preparatore atletico: Aiello Paolo.

Under 19

Inizierà venerdì sera alle 20 il cammino dell’Under 19 biancazzurra, che sfiderà nell’ultimo quarto di finale i veneti del Cornedo (ore 20, diretta su www.futsaltv.it). Mister Festa arriva senza l’infortunato Fracassi (stagione finita per una brutta frattura al volto subita in uno contro con un compagno), ma con il suo bomber Onnembo, 2002 abruzzese doc (di Avezzano) ormai in rampa di lancio sul palcoscenico della serie A. “Sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi: hanno meritato sul campo di essere qui e vogliono sfruttare al massimo questa opportunità. Certo, sarà la prima volta per noi e un po’ d’emozione c’è. Ma abbiamo fame e ce la giocheremo a viso aperto contro tutti”. In caso di qualificazione, i giovani del Pescara affronterebbero la vincente di L84 – Fortitudo Pomezia, sabato alle 13:30.

I convocati: portieri Cilli Giorgio, Giuliani Tommaso, Labrozzi Matteo; Ricci Jacopo, Musa Luca, Di Marco Matteo, Neretti Matteo, Cappello Mattia, Prospero Daniele, Rossetti Marco, Segamiglio Cristiano, Giancaterino Sergio, Soccio Samuele, Maddalena Giuseppe. Allenatore: Festa Michele. Collaboratore tecnico: Rosini Matteo.