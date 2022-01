Dopo il focolaio Covid, il Futsal Pescara Femminile torna in campo

Allenamenti via Zoom per cercare di non perdere la condizione fisica. In tempi di Covid, il Pescara – che è fermo dalla gara dell’8 gennaio contro il Città di Falconara – si è aiutato con la tecnologia, prima del via libera per il ritorno all’attività nel quartier generale del PalaRigopiano. Alle porte due settimane intense tra gare ufficiali e recuperi, ma Alessia Guidotti confida nella buona volontà del gruppo. “Lo stop si è inevitabilmente fatto sentire, facciamo fatica a livello di corsa e ci sono dei normali strascichi, ma stiamo tutte bene e questa è la cosa fondamentale. Superato questo momento critico, pensiamo ora a rimetterci in sesto per gli impegni ravvicinati, il primo dei quali arriverà con solo 4 giorni di allenamenti sulle gambe”.

Appuntamento con la Kick Off domenica 30 gennaio, poi lo Statte in casa il 2 febbraio, la trasferta in casa Lazio del 6 e un altro recupero in esterna contro il Bitonto, mercoledì 9 febbraio. "Ci verrà richiesto un impegno maggiore, sarà dura ma proveremo ad andare in crescendo per arrivare al top quando conterà di più. Intanto, ci concentriamo su domenica: ripartiamo dal 5-0 dell'andata e vogliamo replicare la partita fatta lì, nonostante le difficoltà di questo periodo. Ripartiamo anche dal secondo tempo contro il Falconara, da una rimonta da 4-1 a 4-4 che solo una squadra forte e solida avrebbe potuto ottenere".