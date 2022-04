Futsal Pescara Femminile, senti Sestari: "Ritroviamo la fiducia"

Ritrovare gioco e fiducia. Non esiste altra via, per Ana Sestari, dopo l'esperienza in Coppa Italia durata decisamente troppo poco per le adriatiche. A spegnere i sogni, dopo appena 40', è stato l'Italcave Real Statte poi finalista della competizione, ma questo non consola neanche un po'.

“Purtroppo il nostro gioco non ha funzionato e non abbiamo avuto la lucidità di rimetterci in partita subito dopo il gol preso in apertura con Renatinha. C'è poco da aggiungere al riguardo. Ora dobbiamo guardarci in faccia e poi far vedere veramente chi siamo, tornando ad acquisire quella di sicurezza che è necessaria e che abbiamo inevitabilmente un po' perso dopo lo stop di Bisceglie”.

Un'altra gara prima di playoff e – come uno scherzo del destino – di fronte alle biancazzurre, al PalaCurtivecchi di Montemesola, ci saranno ancora una volta Margarito e compagne.

“Non siamo al meglio della forma, ma non ci saranno alibi. Abbiamo un obiettivo che è quello di chiudere al secondo posto nella griglia e vogliamo riuscirci facendo vedere in campo un gioco da Pescara. La post season? Non possiamo nasconderci perché vogliamo ancora puntare in altro: indipendentemente da chi ci sarà dall'altra parte, dai nomi e dagli ostacoli, siamo le tricolori e siamo abituate a lavorare per dare sempre il massimo. Non c'è più tempo per correggere gli errori, conterà soltanto avere più fame del nostro avversario. Da adesso in poi non possiamo più sbagliare”.