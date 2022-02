Futsal Pescara Femminile, scatta il tour de force: Lazio e poi Bitonto

Due reti in 17” per sbloccare un match complicato e prolungare il primato in classifica. La numero 27 biancazzurra, Nathalia Rozo, torna col sorriso sul secondo tempo contro lo Statte, quello che ha permesso al Pescara di definire anche il piazzamento come testa di serie alla prossima Final Eight in programma a Bisceglie.

“Il peso della doppietta? Penso che sia stata importante per darci un po’ più di fiducia nel corso della gara e la dedica è tutta per le mie compagne che mi avevano esplicitamente chiesto il gol. Sono molto felice per il risultato, la squadra lo meritava, ma per continuare così – aggiunge – dobbiamo migliorare la capacità di concentrazione per saper sfruttare al massimo le occasioni sotto porta”.

Prima il tris rifilato alla Kick Off, poi il successo contro le pugliesi e ora la trasferta ravvicinata (fischio d’inizio sabato alle 18) a Fiano Romano, contro la Lazio. La settimana si chiude quindi con un altro impegno ad alta quota, che precede di poco il recupero infrasettimanale col Bitonto (9 febbraio ore 20,15 a Giovinazzo).

“Dobbiamo giocare con intensità e prestare la massima attenzione perché sono sfide con squadre di livello che incontreremo anche in Coppa e che in generale conosciamo. Siamo abituate a competere e sapremo utilizzare questi appuntamenti per alzare ancora di più il ritmo, insomma possiamo far bene – chiude Rozo - ma dipende tutto da noi”.