Il Futsal Pescara Femminile si ferma ai quarti: nel finale passa lo Statte (1-2)

Si ferma ai quarti la Final Eight 2022 del Futsal Pescara, eliminato dallo Statte di Renatinha che annulla il momentaneo pari di Boutimah col portiere di movimento. C’è amarezza, ma anche tanta voglia di rimettersi subito in corsa nei playoff.

Cronaca

Tante le occasioni del primo tempo soprattutto con Rozo e Belam. Al 6° bel tentativo di Belli (dribbling e conclusione fermata da Margarito), ma è il mancino di Renatinha a far cambiare il risultato dai 10 metri. Boutimah, anche lei col mancino, sfiora il pari su schema di calcio d’angolo, poi di nuovo Renatinha: puntata e traversa. Si rivede il Pescara con Rozo e Belli, a seguire destro a giro di Belam per la risposta di Sestari e intervallo: 0-1

Borges con la punta risponde all’acuto di Belam in avvio di ripresa, altri due spunti rossoblu, poi bel rasoterra di Rozo che finisce fuori di pochi centimetri. Avanti ancora Belam (mira imprecisa) e Renatinha su punizione, ma dal 14° Morgado mette dentro Rozo come portiere di movimento e arriva l’1-1 con Boutimah, ben imbeccata da Coppari. Rimane Rozo per il power-play, ma questa volta è la squadra di Marzella ad approfittarne ancora con Renatinha: finisce 1-2 al PalaDolmen.

