Futsal Pescara Femminile, la determinazione di Rozo

Primo gol, anzi primi tre gol, in maglia biancazzurra per Nathalia Rozo, giocatrice entrata di diritto nella Top Five della Divisione Calcio a 5 e mattatrice del match vinto nettamente (5-0) contro la Kick Off.

“Sono felice di questo riconoscimento – commenta – ma sono ancora più felice di aver aiutato la squadra a vincere. Come tutti sanno, rientro da un brutto infortunio, per cui vorrei dedicare questa tripletta a Dio e a tutte le persone che mi sono state vicine in quel periodo difficile della passata stagione. Tornando sul match, sappiamo che abbiamo commesso ancora troppi errori e potevamo fare di più soprattutto dal punto di vista tattico, dall’altra parte – però – non dobbiamo dimenticare che siamo state brave a mettere la palla dentro porta quando abbiamo avuto le nostre occasioni e anche in fase difensiva ci siamo mosse bene”.

Rozo finalmente alleata del Delfino, dopo essere stata tra le principali artefici della sconfitta inflitta alle nostre dalla Salinis nella finale Scudetto 2018/19, al PalaSantaFilomena di Chieti.

“Abbiamo ricordato proprio pochi giorni fa quel gol realizzato in finale, ma poi c’è stata la Coppa della Divisione persa contro il Montesilvano – sorride – quindi siamo pari e possiamo ricominciare. Qui mi sento bene, la società è seria e le mie compagne molto tranquille: sono felice di far parte di una squadra che ha tanta tradizione in questa disciplina”.

E per tradizione, la gara con la Lazio ha sempre riservato grandi emozioni, come ci si aspetta nel prossimo turno di campionato – il primo che il Pescara disputerà in casa, al PalaRigopiano – in programma per venerdì 5 ottobre alle 20:45.

“Dobbiamo fare del nostro meglio e anche più, mettendo in campo tutto quello su cui lavoriamo quotidianamente. Se ognuna di noi riuscirà a dare tutto ciò che ha, sono certa che andrà tutto per il verso giusto. Io vorrei riuscire a dare una mano al Pescara così come ho fatto domenica scorsa, insieme possiamo arrivare tra le migliori e toglierci belle soddisfazioni”.