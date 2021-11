Dudu Morgado coach del Futsal Pescara Femminile: arriva la deroga

Giocatore del Futsal Pescara e ora anche mister del Futsal Pescara Femminile. L’arrivo della deroga permetterà a Dudù Morgado, 40 anni, di ricoprire il doppio ruolo, prendendo in mano dalla quarta giornata di campionato il timone delle campionesse d’Italia. Domani pomeriggio a Padova, alle 16, il suo debutto ufficiale in panchina alla guida delle campionesse d'Italia. Una sfida che potrebbe subito regalargli una grande soddisfazione se, in caso di vittoria in Veneto, la Lazio riuscisse a frenare la partenza lanciata del Falconara e il Bisceglie quella del Granzette, entrambe prime con 9 punti in 3 giornate. Le biancazzurre sono a quota 7.

“Era da un po’ che aspettavo l’ufficialità e finalmente eccola qui. Con la collaborazione di Gonzalo Santangelo che rimarrà come vice-tecnico e preparatore atletico, manterrò la stessa metodologia di lavoro, perché la nostra identità è chiara e non dobbiamo perderla per nessun motivo”.

Sia per lo Scudetto che le biancazzurre portano sul petto, che per gli imminenti impegni.

“Vista la difficolta delle prossime sfide – vedi Futsal Women’s European Champions e Supercoppa in particolare – la prima qualità che dobbiamo avere è il carattere da grande squadra, affinando i nostri meccanismi offensivi e difensivi. Responsabilità? Se raggiungeremo determinati obiettivi, il merito sarà delle ragazze perché sono loro che scendono in campo”.

E intanto è già tempo della “prima” da tecnico in Veneto contro il Padova.

“Gioco da 20 anni in Italia, so bene quale sarà l’emozione che proverò e sono contento all’idea di essere lì. Il mio compito sarà quello di supportarle in determinati momenti, ma – chiude Morgado con un sorriso - il lavoro durò sarà tutto loro. Andando tutti dalla stessa parte, si potrà arrivare lontano”.