Il Futsal Pescara Femminile riparte dal suo capitano

Quando sei felice non vorresti essere in nessun altro posto, perché quando sei felice senti che tutto è al proprio posto".

Con queste parole, capitan Ersilia d'Incecco conferma senza alcuna esitazione il prolungamento del rapporto con la sua squadra: il Pescara vice campione d'Italia. Con questo club è nata ed è poi diventata adulta, sfiorando un clamoroso bis tricolore. "Durante una stagione ci sono sempre alti e bassi, ma nell'ultima parte di campionato abbiamo dimostrato ancora una volta che l'importante è arrivare fino alla fine. È vero, non abbiamo vinto nulla, ma è stato un anno importante".

Chissà come sarebbe stato averla a disposizione anche nella post season, ma D'Incecco sta lavorando duro per tornare a pieno regime dopo la ricostruzione del legamento crociato. "Il mio obiettivo principale è quello di rientrare il prima possibile per mettere la mia esperienza e la mia determinazione al servizio delle compagne. Saremo presto pronte per competere ai massimi livelli e augurio un buon inizio di stagione a tutti ". Infine, i ringraziamenti: "A chi ci dà l'opportunità di fare questo e ai tifosi che ci accompagnano nel nostro cammino".