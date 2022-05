Futsal Pescara Femminile, cuore e orgoglio: 4-0 alla Lazio

Dal 4-1 subito, al 4-0 inflitto in casa in gara -2 nella gara che avrebbe potuto mettere fine alla stagione delle biancazzurre. Non contava la differenza reti, ma il Pescara è riuscita a vincerla a modo suo - con cuore e carattere - contro una Lazio che cede sotto i colpi Guidotti, Belli (bis) e Ortega. Domenica 29 maggio la bella per stabilire chi andrà in finale.