Futsal Pescara Femminile corsara in casa del Granzette nell'andata dei quarti scudetto

Sestari-Guidotti, il Pescara passa all'inglese - a Rovigo - sul campo del Granzette e manda in archivio l'andata dei quarti dei playoff Scudetto.

Nonostante la rete in apertura del portierone biancazzurro, l'equilibrio regna sovrano contro una formazione che non lascia nulla al caso. È ancora Sestari a dover intervenire per chiudere la porta, buona prova anche per Borges in campo con ampio minutaggio. Ripresa molto simile alla prima frazione: si gioca su dettagli che possano fare la differenza e Guidotti è brava a sfruttarli a vantaggio delle sue, in occasione del 2-0 che reggerà fino alla sirena.

Blitz in Veneto che dà fiducia in vista del ritorno, domenica prossima, al PalaRigopiano per i 40' che decideranno l'accesso in semifinale. Verdetto ancora aperto.