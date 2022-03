Futsal Pescara Femminile, contro il Granzette torna Belli

C’è stato da stringere i denti fino alla fine con l’Audace Verona, figuriamoci allora dalla tribuna, senza possibilità di intervenire. È stata questa la domenica di Federica Belli, appiedata dal Giudice Sportivo, ma ora pronta a rientrare per la lunga trasferta contro un’altra veneta: il Granzette di mister Marzuoli.

“Le rossonere sono state brave a metterci in difficoltà e noi – ammette Belli – siamo state anche un po’ fortunate a chiuderla a 17” dalla sirena. Nel prossimo turno dobbiamo cercare di non complicarla, ben consapevoli – vista la gara di andata – che qualsiasi calo di concentrazione potrebbe portare al ribaltamento dello score”.

Dal 3-0 del primo tempo in casa, al 3-3 finale contro le neroarancio. “Da quel giorno è passato del tempo e siamo cresciute, ora però dobbiamo dimostrarlo senza “altalene” in campo, che rischiano di essere pericolose in campionato e ancor di più in Coppa Italia”.

Finora la squadra più costante è stata il Città di Falconara, ma il Pescara segue a ruota. “Non molliamo un centimetro e cerchiamo di prepararci al meglio per Bisceglie: col Tiki Taka hanno ottenuto una buona vittoria, ma non mi baso su un solo risultato ottenuto contro una squadra con assenza importanti. Quando dico che c’è tanta sostanza, è un giudizio complessivo, e so che dovremo dare il massimo per restare in alto”.

Chiaro l’obiettivo in regular season, ma altrettanto chiaro quello in Final Eight. “Competere al massimo, a prescindere dall’avversaria iniziale, facendo in modo che davanti a noi ci siano più gare possibili”.

Final Eight, i sorteggi

Sabato 5 marzo, in diretta su Sky Sport Calcio, negli intervalli delle gare in palinsesto, saranno effettuati i sorteggi degli eventi di Salsomaggiore Terme e Bisceglie per la Coppa Italia di Serie A maschile e Serie A femminile. Quindi, all’intervallo di Kick Off-Italcave Real Statte (diretta a partire dalle 11.30) sarà effettuato il sorteggio della Final Eight di Coppa Italia di Serie A femminile, mentre all’intervallo di Meta Catania Bricocity-Napoli Futsal (diretta a partire dalle 18.30) si svolgerà invece quello della Final Eight di Coppa Italia di Serie A maschile.