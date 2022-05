Futsal Pescara Femminile, contro il Granzette in palio la semifinale scudetto

Primo round al Pescara. Non senza sofferenza ma al Pescara, che ora si prepara a completare l’opera nel ritorno col Granzette che è in programma al PalaRigopiano per domenica 8 maggio alle 18. Si riparte dalle reti di Sestari e Alessia Guidotti, una da gol sempre pesanti, come quello che ha chiuso l’esordio nei quarti dei playoff.

“Sono contenta. Quando c’è un obiettivo importante, ci metto sempre quel qualcosa in più che non ha a che fare con tecnica e tattica. Però – sorride – rimane il solito problema di fondo, e cioè che facciamo sempre tanta fatica davanti alla porta. Non essere arrivate nelle migliori condizioni possibili non è una scusante: è un momento decisivo della stagione e ce lo giochiamo contro una squadra che a Rovigo ha saputo sfruttare i propri punti di forza. In casa nostra non possiamo rischiare niente e questo vuol dire capitalizzare le occasioni per non dover stringere troppo i denti”.

C’è sempre una promessa da onorare: quella di scendere in campo ogni volta anche per Ersilia D’Incecco, purtroppo indisponibile nella Poule Scudetto.

“Mi dispiace davvero tanto per Ersilia, questo tipo di infortuni li conosciamo bene e nel momento più delicato della stagione lasciano ancora di più l'amaro in bocca. Ma sono sicura che tornerà più forte di prima. Io le sono vicina e cercherò di dare ancora di più, come se giocassi anche per lei".

Obiettivo semifinale che quindi è stato puntato.

“Sono fiduciosa. Anche se a volte è successo di dimenticarlo, siamo il Pescara, la squadra col tricolore sul petto: chi vorrà scucircelo, dovrà lottare fino alla fine”.