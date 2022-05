Il Futsal Pescara Femminile è in finale scudetto

Il Futsal Pescara Femminile concede il bis. Fuori la Lazio (ko 5-1 ieri in Gara 3), dalla semifinale scudetto: le campionesse d'Italia potranno difendere il titolo ancora una volta. Partita vera fino al 28°, poi tante polemiche. Ma l'obiettivo è stato raggiunto: dopo un anno, il Pescara è di nuovo in finale scudetto contro il Città di Falconara, che avrà anche stavolta il jolly di giocare in casa, al PalaBadiali, la sfida decisiva.

La cronaca

E' sempre Belli la più ispirata delle biancazzurre ed è dai suoi piedi che arrivano le due reti del primo tempo (e sono 7 nei playoff), solo parzialmente impattate da Siclari al 10°. Nella ripresa, Rozo è brava ad approfittare di un'indecisione della difesa biancoceleste per mettere dentro il 3-1, poi l'episodio che mette fine al match: dopo un contatto in area, Grieco chiede il rigore ma prende il secondo giallo. Per protesta la Lazio praticamente si ferma e il risultato si arrotonda sul 5-1 con Xhaxho e Ortega. Pescara fino in fondo, la squadra di Morgado ora può tentare uno storico bis.

Il tabellino

FUTSAL PESCARA FEMMINILE: Sestari, Coppari, Belli, Guidotti, Xhaxho, Soldevilla, Jessika, Borges, Ortega, Boutimah, Rozo, Esposito. All. Morgado

LAZIO: Mascia, Siclari, Barca, Bruninha, Neka, Beita, Marchese, Pinheiro, D'Angelo, Grieco, Di Marco, Umbro. All. Chilelli

MARCATRICI: 5'19'' p.t. Belli (P), 10'38'' Siclari (L), 18'37'' Belli (P), 9'46'' s.t. Rozo (P), 10'54'' Xhaxho (P), 13'11'' Ortega (P)

AMMONITE: Belli (P), Grieco (L), D'Angelo (L)

ESPULSE: al 10'45'' del s.t. Grieco (L) per somma di ammonizioni, al 11'31'' del s.t. Barca (L) e Xhaxho (P)

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Nicola Acquafredda (Molfetta), Giovanni Losacco (Bari) CRONO: Fabio Maria Malandra (Avezzano)