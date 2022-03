Futsal Pescara Femminile, torna la partitissima contro il Falconara: dove vederla in tv

Pescara-Città di Falconara di nuovo su Sky Sport, proprio come era stato all'andata nel pazzesco 4-4 ottenuto in rimonta dalle biancazzurre. Sarà quindi il palcoscenico più importante della Serie A, domenica prossima (3 aprile) alle 18:25, ad ospitare lo scontro tra le prime due della classe, la marchigiana e l’abruzzese, che subito dopo potranno proiettarsi verso la Final Eight di Coppa Italia di Bisceglie. "Come sempre è stato contro di loro, anche questa volta mi aspetto un grande spettacolo e credo sia la prova generale perfetta per prepararci alla competizione di Bisceglie - commenta capitan Ersilia D'Incecco. - La vetta non è più raggiungibile, ma ci piacerebbe ribadire il secondo posto contro le campionesse d'inverno, la vera e propria squadra da battere per alzare l'asticella. Anche se si tratta di tre punti all’interno di un campionato e non di una gara secca, aggiudicarseli però vorrebbe dire tanto".

Mettersi in gioco per condurre il gioco, è questo l’obiettivo di un Pescara che vuole sopperire alle assenze usando la testa. "Nel corso di quest'anno, purtroppo qualche volta è venuta a mancare e abbiamo commesso errori che ci sono ben chiari e che non vogliamo assolutamente ripetere in una parte di stagione che mette subito in palio un altro titolo. Non siamo nel nostro miglior periodo di forma e la rosa non sarà ancora al completo, ma chi ci sarà, darà il 100%, lottando anche per la compagna che vorrebbe esserci ma non può”.