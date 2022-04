Il Futsal Pescara Femminile ko nel big match: vince Falconara 3-1

Grande prestazione, ma senza punti, contro un Città di Falconara cinico che conquista la regular season per la seconda volta consecutiva. Il Pescara cede 3-1 all'Emilia Romagna Arena, in gol Boutimah. Ora la Coppa Italia e il quarto di finale contro lo Statte.

Ci mette tanto del suo, l'MVP Angelica Dibiase, per frenare l'ottima partenza delle adriatiche con Rozo e Boutimah. Un altro intervento su D'Incecco in area e sul diagonale di Belli lasciano ancora inviolata la porta e anche il break è di Dibiase: rinvio con i piedi indirizzato sotto il sette, Sestari vola e fa il pollice in su alla collega e grande amica dall'altra parte. Ma il gol sta per arrivare e lo realizza Ferrara dopo un bel numero sulla fascia e uno scambio con Janice Silva. Passa appena un minuto ed ecco anche il raddoppio con Luciani, complice un ultimo involontario tocco della difesa biancazzurra. Sa di ulteriore beffa il tris, concretizzatosi ancora su deviazione nella propria porta del Pescara, nel tentativo di anticipo su Marta.

0-3 all'intervallo, ma poco da recriminare per una squadra sempre in gara. Nel secondo tempo, Morgado ci prova subito con Xhaxho come portiere di movimento ma - dopo il bel tiro all'incrocio proprio di Xhaxho, sventato da Dibiase - c'è solo il gol di Boutimah al 16' che accorcia le distanze. Non c'è più tempo per recuperare, 1-3 a Salsomaggiore. Tra 3 giorni la Final Eight, mentre l'ultima gara di campionato sarà il 24 aprile contro lo Statte, già avversaria dei quarti.