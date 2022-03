Futsal Pescara Femminile, domenica a Sassari per tornare alla vittoria

Un ottimo primo tempo e una ripresa così così. Pescara ancora una volta sull’altalena e il Bisceglie ne approfitta per strappare un punto sul quale Sara Boutimah torna con lucidità.

“Come è capitato in altre circostanze, era una partita che andava chiusa prima perché, soprattutto nel secondo tempo, è mancata la giusta concentrazione per confezionare una vittoria che adesso non può non arrivare a Sassari: la loro posizione in classifica non conta nulla per quanto mi riguarda, quel che importa è rientrare a casa con il bottino pieno. Magari con un gioco meno bello, ma concreto ed efficace”.

Prima la trasferta isolana e poi il Falconara in casa, prima della quattro giorni di Coppa Italia. “Considerando che sono le detentrici del titolo, sarà una gara utile per capire se ci siano le condizioni per arrivare fino in fondo. Inoltre, affrontare al meglio quella partita, potrebbe darci la giusta fiducia per andare a vivere una competizione che è a sé rispetto al resto del campionato”.