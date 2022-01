Futsal Pescara Femminile fermato dal Covid: rinviato il match contro lo Statte

Casi di positività al Covid nel gruppo squadra dopo l'ultima partita di campionato a Salsomaggiore contro il Falconara: il Futsal Pescara Femminile domenica prossima non scenderà in campo contro il Real Statte. La sfida casalinga contro le pugliesi, in cui Boutimah sarà la grande ex del match, è stata rinviata a mercoledì 26 gennaio al Palarigopiano, alle ore 15.

Stesso problema si è verificato nel gruppo squadra del Falconara, l'ultimo avversario delle biancazzurre sul 4 a 4 spettacolare andato in onda in prima serata sabato scorso su Sky Sport.

“Il Città di Falconara comunica la temporanea interruzione dell’attività sportiva dopo che alcuni tesserati hanno manifestato sintomi che potevano essere legati a un’infezione da Covid - il comunicato dei marchigiani - . I primi accertamenti hanno già dato esito positivo in 5 casi tra giocatrici e membri dello staff. È in corso uno screening più approfondito su tutte le atlete, sui membri dello staff tecnico e sui dirigenti venuti a contatto negli ultimi giorni. Nel frattempo si sta chiedendo il rinvio della gara di domenica 16 gennaio che le Citizens dovrebbero disputare, ultima partita del girone di andata, in Lombardia contro il Kick Off”.

Non si ferma però il campionato: gli appassionati della serie A Femminile potranno godersi lo spettacolo di Audace Verona-Tiki Taka Planet Francavilla, che si giocherà regolarmente a Salsomaggiore domenica prossima, 16 gennaio, alle 20:45 in diretta su Sky Sport.