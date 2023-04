Futsal Pescara Femminile, ecco l'avversaria in semifinale di Coppa Italia

Le ragazze del Futsal Pescara Femminile pronte per la grande sfida della Final Four di Coppa Italia di Serie A Femminile. Le biancazzurre di Dudu Morgado sorteggiate contro la corazzata del grande ex Marzuoli per il primo atto dell'evento che si giocherà a Bisceglie. Lazio-Kick Off l'altra semifinale, che aprirà la Final Four di Coppa Italia di Serie A Femminile: nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, e in diretta su Futsal TV, sono stati effettuati i sorteggi, al termine della conferenza stampa di presentazione della kermesse che partirà dal PalaDolmen di Bisceglie sabato 22 aprile. Chi succederà alle campionesse in carica del Falconara, che dopo due vittorie consecituve quest'anno non hanno centrato l'obiettivo di qualificarsi per le finali di Coppa?

La Final Four ha regalato clamorose sorprese: nel turno eliminatorio, infatti, sono state eliminate sia le marchigiane campionesse d'Europa in carica e le stelle del Tikitaka Francavilla, terze in classifica in campionato. Due esclusioni eccellenti, che rendono lo scontro tra prime della classe, Pescara - Bitonto, una sorta di finale anticipata. Dall'altra parte del tabellone due realtà storiche del futsal femminile italiano ai massimi livelli, quest'anno rimaste indietro in classifica in campionato, Kick Off e Lazio (rispettivamente quinta e sesta). Occhio alle sorprese, come capita spesso nelle gare secche (l'anno scorso andò in finale il Real Statte, oggi retrocesso in A2).

Coppa Italia Serie A Femminile: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

SABATO 22 APRILE 2023

Semifinali – PALADOLMEN

LAZIO-KICK OFF ore 17.30 (diretta streaming Futsal TV)

PESCARA-BITONTO ore 20.30 (diretta streaming Futsal TV)

DOMENICA 23 APRILE 2023

FINALE ore 18.15 (diretta tv Sky Sport)

Albo d'oro Coppa Italia Serie A Femminile

2000/2001 Lazio, 2001/2002 n.d., 2002/2003 Roma, 2003/2004 Due Ponti Roma, 2004/2005 Due Ponti Roma, 2005/2006 Virtus Roma, 2006/2007 Imolese, 2007/2008 Real Statte, 2008/2009 Real Statte, 2009/2010 Torrino, 2010/2011 Real Statte, 2011/2012 Kick Off, 2012/2013 Sinnai, 2013/2014 Lazio Femminile, 2014/2015 Real Statte, 2015/2016 Isolotto, 2016/2017 Olimpus, 2017/2018 Montesilvano, 2018/2019 Kick Off, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Città di Falconara, 2021/2022 Città di Falconara.