Futsal Pescara Femminile, pari a suon di gol a Bitonto

Finisce 3-3, come all'andata a Salsomaggiore. Le pugliesi riprendono le campionesse d'Italia con il portiere di movimento dopo il divario scavato da Boutimah e Coppari. Le biancazzurre agganciano in testa il Falconara, che ha però due gare in meno