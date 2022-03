Futsal Pescara Femminile al Palarigopiano contro il Bisceglie: dove vedere la partita in streaming

In trasferta e contro una grande squadra. Il 5-2 imposto al Granzette è il miglior modo possibile, per il Pescara, di approcciare l’anticipo col Bisceglie che vedrà le biancazzurre impegnate questa sera alle 20 sul campo amico del Palarigopiano (diretta streaming su www.futsaltv.it ). “Dopo il pareggio dell’andata, sono arrivati punti sicuramente importanti contro una formazione che cura tantissimo la difesa – ci dice Ana Soldevilla. – Durante tutta la gara, Sestari ha compiuto tanti interventi per nulla scontati e ha fatto la differenza, poi noi siamo state brave a trovare due gol ravvicinati che di solito non sono sempre sinonimo di tranquillità visti alcuni cali di concentrazione che di solito paghiamo caro, ma stavolta siamo arrivate anche sul 4-0 che è stato un buon margine prima del loro portiere di movimento che ci ha creato qualche difficoltà”.

Non mancheranno insidie nell’anticipo, ma Soldevilla indica la via. “Commettere pochi errori ed essere ciniche sotto porta, senza mai sottovalutare un’avversaria che è tra le più imprevedibili del campionato. Ho visto il secondo tempo col Bitonto e mi sono piaciute, idem contro Falconara e Lazio a Fiano Romano: ci sono state anche prestazioni meno belle, ma sarà una gara da prendere con le pinze”.

Step by step verso la Coppa Italia, cercando la migliore condizione del (e col) Pescara. “Ad oggi mi sento molto meglio rispetto al mese scorso: il nostro è un gioco che non capisci subito, ma – una volta entrata nei meccanismi – è bello da fare e sicuramente anche bello da vedere. Dopo il Covid, tutto il gruppo è migliorato e, sperando di recuperare presto anche Manieri e Borges, arriveremo pronte per la Final Eight”.

Sorteggio contro lo Statte, per una gara da ex che Soldevilla aveva già pronosticato. “Quando ho visto la composizione delle urne, ho subito sentito che sarebbe andata così. Chi avrei preferito? Bisceglie, come detto, è imprevedibile e in casa sua darà qualcosa di più, dall’altra parte c’è uno Statte in un buon periodo, con una Renatinha pericolosissima e una Margarito in uno stato di forma mai visto prima, anche se la conosco bene e so quanto sia forte. Se andremo lì pensando al precedente in campionato (vittoria per 6-1, n.d.c.) non combineremo nulla di nuovo, piuttosto – avverte Soldevilla – dobbiamo resettare e andare lì pensando solo a giocare e a vincere sul campo”.