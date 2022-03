Futsal Pescara Femminile fermato sul pari dal Bisceglie

Arriva un altro risultato utile, ma non senza rimpianti visto che ancora una volta il Pescara si vede riacciuffare nella ripresa da un Bisceglie in partita fino all'ultimo: è finita 3 a 3 ieri sera al Palarigopiano. Non bastano due gol di Belli e uno di Rozo: le nerazzurre riprendono il match con Giuliano, Elpidio e Marino. Nel prossimo turno c'è il Sassari in trasferta.