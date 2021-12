Futsal Pescara, sfuma la Supercoppa italiana: Falconara vince 3-1

La seconda finale persa del mese nulla toglie al valore di un Pescara che ha comunque dimostrato di esserci e lottare fino in fondo. Dopo la Futsal WEC, sfuma anche la Supercoppa che va per la prima volta al Città di Falconara con il risultato di 3-1.

Primo tempo di grande intensità con Sestari che interviene su Pato e Boutimah che ferma sulla linea il lob di Marta, poi la grande occasione con Xhaxho che Dibiase sventata con l'aiuto del palo. Janice Silva contro Sestari, Coppari interviene in difesa aggiuntiva, poi lo spunto di Ortega che evita la marcatura di Luciani e spedisce sotto il sette.

Il Falconara non ci sta e cambia marcia fino al gol del pareggio di Marta: palla dalla fascia verso il centro e correzione volante per l'1-1. Ancora Marta protagonista all'inizio della ripresa in scivolata da pochi passi per il sorpasso, segue una fase contratta da parte di entrambe le squadre che Morgado prova a sbloccare col portiere di movimento. Brivido sul palo di Taty dalla lunghissima distanza, poi è Ortega che scheggia il palo sfiorando il 2-2. Finale incerto, deciso solo a 20" dalla sirena dal tris di Isa Pereira.

Per il Pescara la pausa natalizia e poi ancora tanto lavoro, chiedendo al 2022 un anno pieno di tante altre emozioni: si ripartirà proprio dalla sfida al Falconara, il prossimo 8 gennaio, in diretta su Sky Sport.

Il tabellino