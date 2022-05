Futsal Pescara 1997, domani la finale play-off del girone per l'Under 19

Appuntamento domani mattina alle 11 al Palarigopiano: l’Under 19 del Futsal Pescara, dopo aver già sfiorato l’aria del grande futsal arrivando alla Final Eight di Coppa Italia, gioca la finale play-off del proprio girone, contro i pugliesi del Diaz Bisceglie, che hanno eliminato il Città di Chieti e ora arrivano di nuovo in Abruzzo per cercare di fare lo sgambetto alla squadra che ha comandato la stagione regolare per tanti mesi. Pescaresi primi nel girone P con 55 punti, pugliesi secondi a quota 42.

Andrè Ferreira, che guida i giovani biancazzurri da diverse settimane, non vede l’ora di misurarsi con questo primo grande step della sua carriera di allenatore. “I ragazzi stanno bene. Ci siamo allenati tanto durante queste settimane. Ho visto tantissimo impegno e ho trovato giocatori molto disponibili a fare tutto quello che io e Giampiero Sessa gli abbiamo chiesto. Sono soddisfatto e fiducioso per domani”, la parole dell’universale della prima squadra di Palusci, che si sta cimentando anche in panchina.

La condizione generale dell’Under 19 qual è? “Abbiamo alcuni acciaccati, ma per domani siamo tutti disponibili e pronti a dare il massimo. In questo periodo abbiamo cercato di lavorare su quello che i ragazzi già facevano di buono, in più abbiamo aggiunto alcuni dettagli che secondo me sono importanti”.

Negli ultimi giorni, Andrè ha parlato tanto alla squadra per trasmettere anche la sua esperienza di giocatore ai massimi livelli ormai da tanti anni. Ieri alla vigilia cena di gruppo, per capitan Onnembo e compagni, al Pescheto di Città Sant’Angelo per compattarsi e cementarsi ancora di più in vista della sfida al Diaz. Come sta motivando i suoi ragazzi? “Dicendo che queste partite parlano da sole. Ho solo cercato di fare capire loro che queste partite sono belle da giocare. E che devono approfittarne e godere di questa opportunità”.