Futsal Pescara, ecco le conferme ufficiali per la stagione 2022/2023

Inizia la stagione 2022/2023 in casa del Futsal Pescara. Dopo aver annunciato l’arrivo del nuovo coach, il 40enne croato Frane Despotovic, la società biancazzurra ha annunciato le conferme ufficiali nello staff tecnico e nel roster per prossimo il campionato. Restano al proprio posto Paolo Aiello, preparatore atletico, e Luca Di Eugenio, preparatore dei portieri, due professionisti di altissimo profilo, riconosciuti a livello internazionale e pronti a sostenere il lavoro sul campo di Despotovic con le loro indiscusse capacità e la loro lunghissima esperienza nel futsal ai massimi livelli. Per quanto riguarda il roster, sono sette i giocatori confermati dalla passata stagione, due portieri e cinque elementi di movimento. Saranno loro la spina dorsale del nuovo roster del Futsal Pescara.

I confermati

Stefano Mammarella, portiere

Tommaso Giuliani, portiere

Murilo Ferreira, difensore

Coco Wellington, laterale

Andrè Ferreira, laterale

Francesco Patricelli, laterale (rientra dal prestito alla Academy)

Yari Onnembo, pivot

A questi atleti, nei prossimi giorni si aggiungeranno i rinforzi scelti dalla società per completare e potenziare il roster in vista di una stagione che, si spera, sia ricca di soddisfazioni e segni un’ulteriore crescita del progetto sportivo Futsal Pescara sotto ogni punto di vista. "La società Futsal Pescara 1997 saluta e ringrazia, augurando a tutti le migliori fortune per il prosieguo delle loro carriere, i giocatori della stagione 2021/2022 che non faranno parte del nuovo progetto".