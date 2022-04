Futsal Pescara, una rimonta da urlo: da 2-5 a 5-5 a 20'' dalla sirena

Se c’è una cosa di cui Palusci potrà sempre andare fiero è il cuore infinito del suo Futsal Pescara. I biancazzurri, nel recupero della 22a giornata di campionato saltata lo scorso mese di marzo (a causa del focolaio Covid che aveva fermato per tre partite consecutive la squadra di Palusci), vanno al riposo sotto di un gol, poi nella ripresa si fanno travolgere in 6’ dal Cmb Matera fino al 2-5 e nell’ultimo quarto di gara con il portiere di movimento arrivano al 5-5 che vale un punto pesantissimo. E strameritato. Biancazzurri sesti in classifica a cinque turni dalla fine della regular season.

La cronaca

La partita è equilibrata e, con il passare dei minuti, sempre più tesa. Si lotta su ogni pallone e la concentrazione su entrambi i fronti è altissima. Un fattore che limita lo spettacolo e tiene il punteggio fermo sullo 0 a 0 molto a lungo, ma l’atmosfera resta incerta e vibrante. Braga segna a 2’ dall’intervallo con un tocco di punta con l’esterno del destro che diventa angolatissimo imparabile per il portiere di casa.

Nella ripresa, partenza shock per i biancazzurri con la volèe di Oitomeia che raddoppia dopo meno di un minuto. Neanche il tempo di festeggiare per i lucani, che arriva l’1-2 di Murilo, servito da Gui. La partita diventa un flipper e nei primi sei minuti il punteggio cambia continuamente fino al 2-5 firmato ancora da Braga, abile a sbucare davanti a Mammarella e buttare dentro il tap in sulla respinta corta del numero uno.

Palusci aspetta qualche minuto prima di lanciarsi nella mossa del portiere di movimento, inevitabile con 3 gol da recuperare davanti al suo pubblico. Nell’ultimo quarto, Misael accorcia sul 3-5 e manda in tilt l’organizzazione difensiva di Nitti. Si gioca a senso unico adesso, con Andrè e Gui che si alternano sul lato sinistro del fronte offensivo e il Cmb che prova a bucare la porta – quasi sempre vuota – pescarese. A 6’ dalla sirena finale, però, Coco Schmitt davanti a Weber è il più lesto di tutti a chiudere un’azione tambureggiante dei suoi. Sul 4-5, Palusci non molla e insiste. Fino all’ultimo minuto, quello buono: ancora Coco Schmitt, da fuori area, calcia con il destro e sorprende Weber. Il 5 a 5 a 26’’ dalla sirena fa impazzire il Palarigopiano. E salva la serata e la classifica del Pescara, ancora sesto, ma con 37 punti, uno in più del Ciampino Aniene, prossimo avversario sabato pomeriggio per un’altra battaglia.

Il tabellino

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Murilo, Coco Wellington, Andrè, Gui, Coco Schmitt, Misael, Maltauro, Morgado, Diodati, Fracassi, Onnembo, Mazzocchetti, Giuliani. All. Palusci.

CMB MATERA: Weber, Josete, Stazzone, Pulvirenti, Basile, Andres Santos, Perrucci, Braga, Cesaroni, Oitomeia, Mohammed, Fatiguso, Parisi, Strippoli. All. Nitti.

ARBITRI: Saverio Carone (Bari), Walter Suelotto (Bassano del Grappa). CRONO: Dario Di Nicola (Pescara).

MARCATORI: nel p.t. 17’14’’ Braga (CMB); nel s.t. 56’’ Oitomeia (CMB), 1’45’’ Murilo (P), 2’57’’ Mohammed (CMB), 4’38’’ Andres Santos (CMB), 6’12’’ Gui (P), 6’20’’ Braga (CMB), 10’40’’ Misael (P), 14’05’’ e 19’34’’ Coco Schmitt (P).

NOTE: ammoniti Misael (P), Stazzone (CMB), Morgado (P), Gui (P), Mohammed (CMB), Andrè (P).