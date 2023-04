Il Futsal Pescara porta la serie A a Sulmona. Sabato prossimo, 8 aprile, la gara di serie A tra i biancazzurri e il Ciampino Aniene di giocherà al Palasport Serafini, nella città ovidiana. Un evento unico nel suo genere, con il Pescara che giocherà questa partita non al PalaRigopiano ma a Sulmona, che nasce grazie alla collaborazione tra il club adriatico e la società di serie B del Sulmona Futsal. Per presentare l’importante iniziativa sono giunti a Sulmona i dirigenti del Futsal Pescara: il direttore generale Gabriele D’Egidio, l’amministratore delegato Tony Colatriano ed il dirigente collaboratore addetto agli arbitri Marco Di Filippo.

“Quest’idea si è sviluppata ad inizio stagione grazie al rapporto di amicizia che abbiamo con il Sulmona Futsal, ed in particolare con i presidenti Roberto Cicerone e Antonio Santacroce”, ha spiegato D’Egidio, “abbiamo trovato questa data per poter fare quest’evento a Sulmona. Vogliamo portare il calcio a 5 di serie A nella Valle Peligna per farlo conoscere maggiormente agli sportivi”. L’appuntamento di sabato consolida la collaborazione tra Sulmona e Pescara, due realtà ambiziose: gli adriatici in lotta per il miglior piazzamento nei play off della massima serie ed i peligni in piena corsa per i play off per la serie A2 con la volontà di scrivere la storia nel calcio a 5, ispirandosi al modello Pescara. Proprio per questo l’Asd Sulmona Futsal ha deciso di investire sulla scuola calcio per formare e far crescere i giovani calcettisti nel Palazzetto dello Sport dell’Incoronata in grado di ospitare eventi di caratura nazionale che producono per la città un ritorno economico e di immagine grazie anche all’impatto mediatico dettato dalla presenza di una copertura televisiva su tutto il territorio italiano, come nel caso della gara di sabato prossimo. Il Pescara, dal canto suo, guarda con attenzione particolare a Sulmona. Insomma un’alleanza importante tra la costa e le aree interne, vera strategia a cui la politica in generale dovrebbe guardare ed un esempio concreto di apertura verso gli altri territori. “E’ un ottimo esempio di collaborazione tra le società sportive ed il Comune”, ha affermato l’assessore allo sport Attilio D’Andrea, “ospitare una squadra di serie A che porterà diverse persone a Sulmona è un’occasione che andava colta perché arricchiscono la città”.

La partita sarà preceduta da un torneo delle scuole calcio del Sulmona Futsal, del Montesilvano Futsal Club e dell’Olympia Cedas dalle 15 alle 17 mentre il fischio d’inizio di Futsal Pescara-Ciampino Aniene ci sarà alle 18 ed il costo del biglietto è di 5 euro. “E un onore che il Pescara abbia scelto noi come società con cui collaborare per giocare una partita importante”, ha dichiarato il presidente del Sulmona Futsal Roberto Cicerone, “i dirigenti del Pescara sono rimasti entusiasti della struttura, omologata da quest’anno anche per le massime categorie. Ci stiamo organizzando al meglio e stiamo facendo gli ultimi ritocchi alla struttura per renderla più accogliente. Sabato al palazzetto sarà una festa dello sport”. E’ previsto l’arrivo di una cinquantina di ultras biancazzurri per sostenere la squadra di Despotovic. La società del Sulmona Futsal invita gli amanti del calcio a 5 peligno ad intervenire per godersi uno spettacolo irripetibile.