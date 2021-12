Futsal Pescara 1997, domani contro la Came in palio le Final Eight

Le ultime cinque giornate hanno complicato la corsa del Futsal Pescara verso le Final Eight di Coppa Italia 2022. Ora i biancazzurri devono vincere le ultime due partite del girone d’andata per avere la certezza di una poltrona tra le otto regine della serie A. Ma la prima sfida, che è anche l’ultima del 2021, in programma domani pomeriggio (ore 18) al Palarigopiano contro la Came Dosson, è la più importante: con una vittoria, e qualche “aiuto” dagli altri campi, la squadra di Palusci potrebbe chiudere l’anno solare con il primo obiettivo stagionale in tasca. Diretta streaming su www.futsaltv.it, arbitrano Plutino di Reggio Emilia e Moro di Latina, crono Di Guilmi di Vasto.

“E’ stato un mese difficile, sono arrivate delle brutte sconfitte. Sono mancati alcuni compagni di squadra per infortunio e non siamo riusciti a fare i risultati che volevamo. E adesso ci aspetta una partita molto difficile. Giochiamo in casa e cerchiamo di prenderci questi tre punti, fondamentali per ritrovare la fiducia che avevamo prima”, le parole del 37enne Coco Schmitt alla vigilia.

Ora il confronto contro la Came, che in classifica ha 9 punti, 5 dei quali conquistati nelle ultime 5 giornate, diventa una finale: “Sappiamo quant’è importante questa sfida contro la Came, prima abbiamo sbagliato troppo e ora non possiamo più commettere errori. Dobbiamo portare a casa questi tre punti. Nello spogliatoio ne stiamo parlando tanto, sappiamo quanto valiamo a livello individuale e di gruppo”.

Veneti in fondo alla classifica. Non era mai successo negli ultimi anni. Coco Schmitt sa bene qual è il motivo… “La Came è sempre stata difficile da affrontare. Come mi spiego la loro classifica? Quest’anno hanno cambiato molto il roster dopo tanti anni e stanno trovando qualche difficoltà. Il segreto in serie A è la continuità. Loro hanno perso qualche pedina importante, ma restano un avversario difficile da affrontare perché il tecnico è ancora lo stesso e i concetti sono sempre gli stessi. Infatti loro fanno tutti risultati molto tirati, pareggi o sconfitte di misura”.

Se volesse “suicidarsi”, sportivamente parlando, la squadra di Palusci dovrebbe pensare di essere superiore alla Came guardando la classifica: “Sarebbe l’errore più grave che potremmo fare. I risultati già dimostrano che le squadre sulla carta più in difficoltà spesso hanno fatto risultato un partite in cui partivano per spacciate. Non possiamo proprio permettercelo”.

Coco Schmitt è il vice capitano del Pescara e nel 2021 ha dovuto incassare, con la fascia della Colormax al braccio, l’amara retrocessione della passata stagione. Oggi un posto in Final Eight sarebbe per lui il primo passo verso il riscatto: “Ancora oggi è difficile parlarne per me… retrocedere è stato bruttissimo. Dall’inizio di questo campionato sto dando il meglio di me per riscattare quello che è successo nella stagione scorsa. Se vincessimo contro la Came, con l’aiuto di qualche risultato dagli altri campi, potremmo già essere dentro le prime otto della Final Eight e potrebbe essere una prima rivincita per me e gli altri compagni della Colormax dopo quello che abbiamo vissuto sei mesi fa”.