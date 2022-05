Futsal Pescara 1997, pareggio pesante in casa della Came: 2-2

Un altro pareggio per il Futsal Pescara, quinto risultato utile consecutivo. E passo decisivo per festeggiare, domenica prossima, una meritata qualificazione ai play-off. Il 2 a 2 sul campo di una mai doma Came Dosson, che da oggi ha la certezza di dover conquistare la salvezza giocando il play-out contro una tra L84 e Meta, è l’ennesimo risultato conquistato con il cuore e con la compattezza di squadra, doti che Palusci ha fatto emergere nelle ultime settimane, di fronte alle difficoltà incontrate lungo il cammino tra Covid e infortuni, che hanno limitato il roster all’osso.



In Veneto prezioso il ritorno in campo di Eric dopo un mese: l’ex Polistena, all’inizio dell’ultimo quarto di gara, firma il momentaneo 1-2 che ribalta il match e costringe la Came a inseguire. Padroni di casa avanti all’intervallo, ma il Toro Gui aveva riacciuffato il pari dopo 8’ della ripresa. Finale concitato, con il rosso ad Andrè che rende incandescenti e difficili gli ultimi secondi prima della sirena finale.

Alla fine il punto è strameritato e in classifica sono 43, stessa quota di Eboli e Sandro Abate, uno in meno del Real San Giuseppe, nona e ultima a sperare in un ribaltone della griglia play-off nell’ultimo turno.

Domenica prossima al Palarigopiano arriverà il Manfredonia, da ieri già ufficialmente retrocesso in A2 dopo aver perso a sorpresa contro il Polistena fanalino di coda. Ma l’unica certezza è vincere, chiudere a 46 punti e prepararsi poi ai quarti di finale. Non sono ammessi finali a sorpresa.

Il tabellino

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Galliani, Juan Fran, Vieira, Suton, Di Guida, Bacchin, Arnon, Espindola, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Murilo, Gui, Andrè, Morgado, Diodati, Fracassi, Coco Wellington, Eric, Coco Schmitt, Misael, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci.



MARCATORI: 12'03'' p.t. Azzoni (C); 7'40'' s.t. Gui (P), 11' Eric (P), 14' Juan Fran (C).



AMMONITI: Eric (P), Coco Schmitt (P), Vieira (C), Suton (C).

ESPULSI: al 19'40'' del s.t. Andrè (P).



ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Simone Zanfino (Agropoli) CRONO: Daniel Borgo (Schio).