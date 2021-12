European Women’s Champions: Futsal Pescara ko in finale

Si ferma sul più bello il sogno del Pescara, battuto nella finale della Futsal Women's European Champions da un Burela che ne ha di più e riesce ad imporsi per 6-0 a Lugo, davanti al proprio pubblico.

Dopo aver superato le ucraine del Tesla (3-2) e le stelle del Benfica (1-0), le biancazzurre di Morgado si arrendono nell'ultimo atto alle spagnole, trascinate dalla tripletta di una super Emilly (miglior realizzatrice della competizione con 4 reti totali, una in più rispetto a Boutimah), Cilene, Peque e Jozi. Un risultato tennistico che la squadra di Morgado non riesce a rendere meno amaro neanche con il portiere di movimento. Nel giorno più importante è affiorata la stanchezza delle pescaresi e anche le condizioni non perfette della muraglia Sestari tra i pali non hanno aiutato.

Finisce così al Pazo de Deportes dopo tre giorni di grande futsal: Burela campione, ma il Pescara torna a casa con una medaglia d’argento che vale tantissimo per tutto il movimento del futsal pescarese, abruzzese e italiano.

Il tabellino



BURELA: Jozi Oliveira, Dany, Sandra Buzon, Cilene, Peque, Cami, Lara Balseiro, Elenita, Bea Mateos, Irene Samper, Ale de Paz, Elena Aragon, Leti Cortés, Emilly. All. Lucas.

PESCARA: Sestari, Esposito, D’Incecco, Coppari, Amparo, Ortega, Guidotti, Xhaxho, Belli, Rozo, Boutimah, Soldevilla. All. Morgado.



MARCATRICI: 5’13” p.t. Cilene (B), 15′ 10″ Emilly (B), 1’23” e 5’02 s.t. Emilly (B), 11’30” Peque (B), 15’04” Jozi (B).

AMMONITI: Emilly (B), Bea Mateos (B)