Futsal Pescara, 1 a 0 al Benfica: è in finale di European Women’s Champions

Le ragazze del Futsal Pescara Femminile nella storia: con un gol di Boutimah nella ripresa battono le portoghesi del Benfica e volano in finale di Women's European Champions, la Champions League del futsal femminile.

Vittoria e primato del girone B a punteggio pieno dopo il 3-2 alle ucraine del Tesla ieri pomeriggio, sempre con la firma d'autore di Boutimah (doppietta).

Lo 0-0 nel primo tempo regge soprattutto grazie ai due portieri più forti del mondo (Ana Sestari da una parte e Ana Catarina dall’altra), poi una ripresa al cardiopalma con le biancazzurre abili trovare lo spunto decisivo con una Boutimah in stato di grazia (tre gol in due gare per lei).

Inutili i tentativi col portiere di movimento da parte delle lusitane, il Pescara fa muro e fissa il punteggio sull’1-0. Domani la meritata finale alle ore 13, molto probabilmente contro le padrone di casa del Burela, ieri vittoriose per 5-0 sul Normanochka.

Tabellino



PESCARA: Sestari, Esposito, D’Incecco, Coppari, Amparo, Ortega, Guidotti, Xhaxho, Belli, Rozo, Boutimah, Soldevilla. All. Morgado.

BENFICA: Ana Catarina, Maria Ines, Maria Costa, Ines Fernandes, Maria, Thaila, Dricas, Sara, Ines Matos, Leninha, Angelica, Carrola, Raquel, Catarina. All. Henriques.

MARCATRICI: s.t. 10’14” Boutimah (P).

AMMONITE: Ortega (P), Ines Matos (B), Sara (B), Ana Catarina (B), Maria (B).

Programma



Giovedì 2 dicembre

Benfica – Tesla 4-0

Venerdì 3 dicembre

Tesla-Pescara 2-3

MFC Normanochka-Burela 0-5

Sabato 4 dicembre

Pescara-Benfica 1-0

Burela-MFC Normanochka 18:30

Domenica 5 dicembre

FINALE

Vincente Gruppo A – Pescara ore 13