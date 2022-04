Futsal Pescara, è Andrè Ferreira il nuovo allenatore dell'Under 19

La società Futsal Pescara 1997 comunica da oggi sarà Andrè Ferreira il nuovo allenatore della formazione Under 19 per il finale di stagione.

Dopo le inaspettate dimissioni del tecnico Michele Festa, la panchina della formazione giovanile era rimasta vacante negli ultimi giorni. La società da subito aveva deciso di adottare una soluzione interna, non ritenendo quello attuale il momento più opportuno per avviare un nuovo progetto tecnico nel proprio settore giovanile.

Dopo alcune valutazioni interne, e con il placet del tecnico della prima squadra Saverio Palusci, il 33enne Andrè Ferreira – universale della prima squadra e giocatore di grandissima esperienza nel futsal italiano – ha sciolto le riserve e ha accettato l’incarico. Oggi dirigerà il primo allenamento con Onnembo e compagni al Palarigopiano.

Andrè de Santana Ferreira, nato a Londrina nel 1988, è un giocatore italo brasiliano arrivato in Italia ben 16 anni fa, in serie B con il Forlì, prima di trasferirsi per 8 stagioni al Kaos, tra Bologna e Ferrara, fino al 2015. Poi Montesilvano, Napoli, Feldi Eboli, Colormax Pescara e Futsal Pescara 1997. Quella con l’Under 19 biancazzurra sarà la sua prima esperienza in assoluto da allenatore.