Futsal Pescara 1997, arriva Eric Da Silva

Torna in Abruzzo Eric Da Silva. Il laterale è un nuovo giocatore del Futsal Pescara 1997. Ritrova Saverio Palusci, che lo aveva già allenato l'anno scorso nella Colormax Pescara. Il 31enne italobrasiliano è già arrivato in città e il suo tesseramento è già esecutivo: sarà a disposizione del coach sabato prossimo, ore 15, nella dura trasferta contro la rivelazione del campionato Ciampino Aniene.

Il Pescara non avrà a disposozione i portieri Mammarella (infortunato) e Mazzocchetti (squalificato): tra i pali andrà il 2004 Tommaso Giuliani, aquilano di Rocca di Mezzo che ha debuttato in serie A sabato scorso contro il Pesaro. Out per una giornata anche il Toro Gui, che era in diffida ed è stato squalificato dopo il giallo subito nell'ultimo turno.

L'apporto di Eric Mendes Da Silva, che fino alla scorsa giornata era un giocatore della Cormar Polistena, sarà quindi prezioso fin da subito all'allenatore e ai compagni.

Laterale offensivo classe ’88, Eric ha giocato la passata stagione con la Colormax Pescara, con cui ha messo a segno 7 reti, ma