Futsal Pescara 1997, una buona partenza non basta: cinquina del Pesaro

Una buonissima partenza, poi il ritorno prepotente del Pesaro, che vince 5 a 1 al Palarigopiano e resta secondo sulla scia del Petrarca. Il Futsal Pescara è partito forte, l’ha sbloccata, ma non è riuscito a tenere il passo dei campioni d’Italia, soprattutto dopo l’episodio del rosso a Mazzocchetti e del rigore segnato da Cuzzolino quasi sulla sirena dell’intervallo per l’1-3 (penalty quasi parato dall’esordiente Giuliani, classe 2004).

Il gol di Coco Wellington dopo due minuti (schema su punizione) aveva messo benzina sulla partita e sulla prestazione dei ragazzi di Palusci. Con il passare dei minuti, però, e dopo aver fallito clamorosamente la palla del raddoppio, i biancazzurri sono stati chiusi nella loro metà campo dai campioni d’Italia, che hanno impensierito Mazzocchetti con un numero davvero impressionante di conclusioni in porta, ma l’hanno pareggiata solamente dopo 13’ con il rasoterra angolato del Cholito Salas. Il pari, arrivato in una fase molto tesa del match, ha avuto un contraccolpo duro sulla testa di Murilo e compagni, che avevano sfiorato ancora diverse volte il secondo gol. Quando sono saliti in cattedra Salas, Cuzzolino e compagni, la partita si è incanalata sul binario marchigiano. Il raddoppio segnato da Canal dopo uno scambio spettacolare nello stretto con Cuzzolino ha ribaltato anche dal punto di vista psicologico il match.

Nella ripresa, poi, dopo soli 30’’ Fortini ha segnato il poker andando a pressare Giuliani fin sulla linea di porta. E la partita è praticamente chiusa. La squadra di Colini continua a premere e trova anche il quinto gol in diagonale con Borruto. Palusci chiude giocando per oltre otto minuti con il portiere di movimento e va vicino al gol almeno in cinque occasioni nitide, ma Espindola è una saracinesca, aiutato anche dalla fase difensiva accorta dei suoi compagni. Secondo ko di fila per il Futsal Pescara, che sabato prossimo farà visita al Ciampino Aniene, terzo in classifica.

Il tabellino

FUTSAL PESCARA Mazzocchetti, Fracassi, Murilo, Maltauro, Coco Wellington, Gui, Giuliani, Andrè, Coco Schmitt, Misael, Ferraioli, Morgado, Onnembo, Cilli. All. Palusci.

ITALSERVICE PESARO Miarelli, Espindola, Tonidandel, Fortini, Salas, Borruto, Canal, Vesprini, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca, Cimino. All. Colini.

ARBITRI Colombin di Bassano del Grappa, Beneduce di Nola, Di Nicola di Pescara.

MARCATORI nel p.t. 2’01’’ Coco Wellington (Pesc), 13’19’’ Salas (Pesa), 16’48’’ Canal (Pesa), 19’44’’ Cuzzolino su rigore (Pesa); nel s.t. 33’’ Fortini (Pesa), 6’52’’ Borruto (Pesa).

NOTE spettatori 350 circa; espulsi Mazzocchetti (Pescara) 19’44’’ p.t.; ammoniti Taborda (Pesaro), Onnembo (Pescara), Borruto (Pesaro), Gui (Pescara), De Oliveira (Pesa), Coco Schmitt (Pesc), Murilo (Pesc).