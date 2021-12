Futsal Pescara 1997 ko anche a Napoli: Final Eight a rischio

A Napoli un altro stop per il Futsal Pescara 1997. La squadra di Palusci, ancora falcidiata dalle assenze pesanti di Mammarella, Villalva e Morgado, resiste per tre quarti di gara al PalaCercola contro la forte neopromossa partenopea. Dopo il pari scoppiettante del primo tempo, 2 a 2, con Murilo e Misael che avevano illuso i biancazzurri ribaltando l’iniziale vantaggio di Coelho, nella ripresa un altro botta e risposta di nuovo tra il campione portoghese e Gui, per il 3 a 3 momentaneo. Poi all’8’ il nuovo vantaggio dei padroni di casa con De Simone ha fatto girare definitivamente la partita a favore della squadra di Piero Basile, che ha preso il largo con Grasso e Fortino nel giro di un minuto, portandosi sul 6-3.

Nel finale, Palusci ci ha provato con il portiere di movimento, ma il tentativo di rimonta si è fermato sul 4-6 firmato ancora una volta dal Toro Gui, come sempre il più incisivo nei metri finali con il suo fiuto del gol.

Ora per il Futsal Pescara arriva una sosta fondamentale per ritrovare gli assenti e recuperare energie: dopo Natale i due impegni finali del girone d’andata, contro Came (in casa) e Manfredonia (fuori) saranno due battaglie da non fallire per confermarsi tra le prime otto della classifica che giocheranno la Final Eight 2022. Biancazzurri oggi ottavi a pari punti con il Real San Giuseppe e dentro la griglia solo grazie alla vittoria nello scontro diretto con i campani. Bisogna fare sei punti prima del giro di boa per avere la certezza della qualificazione tra le 8 grandi della serie A.

Il tabellino

NAPOLI FUTSAL: Ganho, Grasso, Bruno Coelho, Turmena, Fortino, Pagliaro, Perugino, Hozjan, De Simone, Amirante, Fernandinho, Palumbo, Lo Conte, Capiretti. All. Basile



FUTSAL PESCARA: Mazzocchetti, Murilo, Gui, Coco Schmitt, Misael, Fracassi, Maltauro, Coco Wellington, Eric, Andrè, Ferraioli, Onnembo, Cilli, Giuliani. All. Palusci.



MARCATORI: p.t. 8'10'' Bruno Coelho (N), 11'04'' Murilo (P), 12'07'' Misael (P), 14' Hozjan (N); s.t. 2'29'' Bruno Coelho (N), 3'22'' Gui (P), 7'56'' De Simone (N), 12'52'' Grasso (N), 14'18'' Fortino (N), 16'44'' Gui (P).



AMMONITI: Misael (P), Fernandinho (N), Coco Wellington (P).



ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Simone Pisani (Aprilia) CRONO: Salvatore Minichini (Ercolano).