Il Futsal Pescara 1997 domani apre il ritorno contro il Lido di Ostia

Domani alle 19.45 a Roma scatta il girone di ritorno del Futsal Pescara, al PalaTorrino contro il Lido di Ostia. Continuano le tappe lontano dal Palarigopiano per il Delfino, che domenica prossima “ospiterà” a Salsomaggiore la Feldi Eboli, per la classica diretta settimanale su Sky.

L’andata chiusa dentro la griglia play-off e al quinto posto è un gran bel traguardo per un progetto tecnico iniziato pochi mesi fa. Saverio Palusci, il coach biancazzurro, tornato da Manfredonia con il pass per la Coppa Italia in tasca, è soddisfatto del risultato: “Sono felice, penso tutto l'ambiente lo sia – ha detto – . Abbiamo concluso cinque mesi di lavoro andando a prenderci con forza quello che era il nostro obiettivo e che abbiamo meritato senza ombra di dubbio. Abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque ma se pensassimo di aver raggiunto il nostro massimo probabilmente nel girone di ritorno non potremmo farlo contro tutti viste le campagne di rafforzamento delle nostre rivali”.

Viste le esclusioni eccellenti dalla prossima F8 (Catania, Eboli, Came e una tra Sandro Abate e Real SG) il risultato del Pescara appare ancora più bello. Sicuramente, non scontato. “Vista la grande competitività e qualità dei roster era logico che qualche grande squadra rimanesse fuori, ho sempre sostenuto però che alleno una grande squadra e i ragazzi me lo confermano giorno dopo giorno”, prosegue Palusci.

Bilancio di metà stagione: la squadra è arrivata ad esprimere il 100% delle sue possibilità o ha ulteriori margini di crescita? “Abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque ma se pensassimo di aver raggiunto il nostro massimo probabilmente nel girone di ritorno non potremmo farlo contro tutti viste le campagne di rafforzamento delle nostre rivali”.

Domani si torna in campo contro il Lido di Osta: che partita sarà? C'è il rischio di risentire delle fatiche della gara di Manfredonia? “Una partita che nasconde tante insidie, incontreremo un Lido che, sappiamo bene, soprattutto in casa cercherà di prendere più punti possibili. E’ una squadra cambiata e migliorata nel mercato di riparazione. Noi cominciamo il cammino per la ricerca del secondo obiettivo stagionale, e cercheremo di farlo con qualità e forza”.