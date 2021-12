Futsal Pescara 1997, contro il Ciampino Aniene tocca a Eric

Senza gli squalificati Gui e Mazzocchetti, con Mammarella e Villalva ancora sulla via del recupero, il Futsal Pescara 1997 domani pomeriggio sul campo del Ciampino Aniene in costante crescita si affida anche all’entusiasmo dell’ultimo arrivato: il laterale offensivo Eric Da Silva, 31 anni, ingaggiato nell’e ultime ore dal Cormar Polistena.

“Ho passato gran parte della mia carriera qui a Pescara. Mi ha fatto davvero piacere ricevere la chiamata della società e avere la chance di tornare qui – dice dopo la rifinitura terminata al Palarigopiano – . Stavo andando via dal Polistena, stavo valutando alcune proposte, ma poi è arrivata la possibilità di tornare a Pescara e non ho avuto dubbi”.

E’ arrivato con tanta voglia di scendere in campo, aiutato anche dalla conoscenza rodata delle idee di Palusci e di diversi compagni di squadra: Coco Schmitt, Ferraioli, Andrè, Morgado e Mazzocchetti. “Sto bene, qui conosco tanti compagni. Il futsal di Palusci è quello che piace a me. Mi sento pronto. Cercherò di essere al cento per cento domani. La squadra viene da due sconfitte e io voglio dare il massimo per aiutare i compagni”.