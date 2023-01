Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Italservice Pesaro ha ritrovato la vittoria nell’ultima giornata di andata in casa contro il Petrarca. Un segnale che il Futsal Pescara deve cogliere per non fidarsi della situazione attuale di classifica dei marchigiani campioni d’Italia, momentaneamente lontani dalla griglia play-off, ma mina vagante del campionato in vista del girone di ritorno che inizia domani sera (ore 20.30), con l’anticipo in casa del quintetto di Colini che apre la seconda fase della regular season. Basti ricordare la vittoria dei biancorossi in Supercoppa contro l’Olimpus per tenere le antenne dritte quando si affrontano Canal e soci.

Anche Despotovic ha ritrovato la vittoria nell’ultima di andata dopo un periodo di digiuno – una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro uscite del 2022 – nonostante le assenze, pesanti, di Murilo e Andrè Ferreira. Il Pescara è sesto con 27 punti e ha davanti a sé la grande occasione di blindare il proprio posto nei play-off e reinserirsi nella corsa verso le primissime posizioni, ora che il vantaggio dell’Olimpus si è assottigliato (+4, in mezzo tre squadre a 28 punti). Il coach croato ha ritrovato dopo due mesi la stella serba Petrov, giocatore che può sparigliare le carte contro ogni avversario (sua la giocata che portò al gol vittoria dell’andata contro il Pesaro) con la sua qualità tecnica. Mancherà ancora il nuovo acquisto Rivella, alle prese con un problema muscolare che ne ha rimandato il debutto a Pistoia e lo terrà fuori anche a Pesaro.

Pesaro - Futsal Pescara: dove vedere la partita in diretta streaming

Pesaro - Futsal Pescara, in programma domani sera alle 20.30, sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su www.futsaltv.it, arbitri Andolfo di Ercolano, Genoni di Busto Arsizio, crono Serfilippi di Pesaro.