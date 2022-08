Futsal mercato: un'altra conferma eccellente per il Pescara Femminile

Ana Soldevilla e Futsal Pescara Femminile rafforzano il legame e proseguono insieme anche per la stagione 2022/23. Un capitolo bis che la spagnola aveva deciso di scrivere già due mesi fa, al termine di una stagione alla quale è mancata solo la ciliegina sulla torta. "Già dopo quel fischio finale a Falconara il 12 giugno, ancora con le lacrime negli occhi e con il bruciore di uno Scudetto appena sfuggito, sapevo che avrei voluto continuare all’interno di questo gruppo. A volte non si tratta solo di vincere o perdere, si tratta di allenarti giorno dopo giorno con delle persone che rendono le tue fatiche "meno fatiche", di lottare per uno stesso obiettivo con le persone giuste in un ambiente giusto… quando trovi questa armonia, perché cambiare?".

Una domanda che ha portato alla più naturale delle risposte: un altro sì al club biancazzurro. "Nonostante la mia età e la mia esperienza nel futsal, questo è stato un anno di grandi lezioni. Come di solito si dice, si impara molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie, e quest'anno ci ha toccato perdere ben 3 finali. Anche se non abbiamo vinto nulla, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra che non muore mai, che ha un cuore più grande di tutte e che non ha bisogno che nessun altro creda in noi, perché già ognuna di noi crede in questo gruppo. Per il prossimo anno mi aspetto questo atteggiamento dalla prima all’ultima gara, giocando di nuovo per cose importanti e lottando per portare a Pescara qualche titolo".