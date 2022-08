Futsal mercato: Giorgia Verzulli al Pescara Femminile

Dal regionale in Serie A col Tiki Taka Francavilla, con tanto di prima convocazione in Nazionale, poi la scelta di cambiare maglia e vestire i colori biancazzurri del Futsal Pescara Femminile, la squadra della sua città: Giorgia Verzulli, laterale classe ’94, si aggrega al gruppo ex tricolore con l’intento di arricchire il già ricco bagaglio sportivo. “Il Tiki Taka rappresenta quattro anni importanti della mia vita, nei quali sono ripartita dal punto più basso, sempre guidata dalla determinazione e dalla lealtà che caratterizzano la mia persona. Ho preso consapevolezza che nello sport, come nella vita, c'è un tempo per ogni cosa e ci sono dinamiche che non puoi controllare. Penso che il cambiamento sia il motore della vita: per me significa uscire dalla zona di comfort e alimentare la mia voglia costante di imparare e mettermi alla prova”.