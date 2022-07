Futsal mercato, il Pescara ha un nuovo allenatore per le squadre Under 15 e 17

Il futuro è adesso. Il Futsal Pescara rifonda anche il settore giovanile: il nuovo allenatore delle squadre Under 15 e Under 17 sarà Vittorio Micozzi, proveniente dal Città del Chieti. Il giovane tecnico curerà la parte motoria e quella tecnico-tattica delle due squadre, categorie ritenute molto importanti per il futuro della società e, in particolare, per la crescita dei ragazzi del vivaio biancazzurro. Nei prossimi giorni verranno organizzati i primi stage per formare i due gruppi che disputeranno la stagione 2022/2023. Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive all'Università d'Annunzio di Chieti nel 2015, con la tesi sulla “Metodologia Fuñino-Il calcio a misura dei ragazzi: come sviluppare l'intelligenza nei giovani calciatori”, Micozzi nel 2016 ho ottenuto un diploma nella sede di Milano dello CSEN come Operatore in Posturologia, oltre ad aver svolto, sempre nel capoluogo lombardo, vari corsi di aggiornamento sul recupero funzionale del calciatore infortunato. Dal 2020 è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecniche dello Sport dell'Università dell’Aquila e, al momento, è impegnato in un progetto di tesi sperimentale sull’utilizzo di nanotecnologie a disposizione dei calciatori di futsal. Nel 2019 ha ottenuto il patentino Uefa B e nel 2021 quello da allenatore di Calcio a 5.

Una carriera da educatore sportivo iniziata nel 2011 per Vittorio Micozzi, con diverse esperienze, tra Minerva C5 e Pescara Calcio, fino al Città di Chieti, dal 2014, in cui si è articolata la sua crescita fino al raggiungimento della prima squadra, come preparatore atletico e, soprattutto, come responsabile delle attività giovanili per l'attività di Calcio a 5. “L'opportunità di poter crescere insieme ai miei ragazzi, a partire dai Pulcini, mi ha permesso di portare avanti un progetto pluriennale sfociato con la conquista del campionato regionale Under 15, nel 2019, e della Coppa Abruzzo, nel 2020. Un traguardo raggiunto grazie all'unione delle famiglie e dei loro figli, diventati amici dentro e fuori dal campo, che hanno creduto fin da subito alla bontà e all'unicità del messaggio che ho voluto trasmettere attraverso dedizione, impegno e soprattutto intelligenza emotiva nella crescita individuale di ognuno di loro. La chiamata del Futsal Pescara è stata inattesa quanto desiderata. Gli obiettivi della società sono parsi chiari e, soprattutto, in linea con la mia interpretazione di questo sport. Lasciarsi alle spalle una società nata e cresciuta con me non è stato facile, ma potermi confrontare e continuare ad apprendere con l'élite del futsal italiano sarà, senza ombra di dubbio, l'inizio di una nuova avventura che arricchirà a trecentosessanta gradi la mia persona. Ringrazio l’ad Tony Colatriano e il ds Gabriele D'Egidio per aver pensato e creduto in me. Sono sicuro che insieme potremmo accompagnare i nostri giovani giocatori di futsal verso un futuro roseo e ricco di soddisfazioni. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova ed entusiasmante avventura”.